Il raccordo autostradale torna a bruciare | principio d' incendio a pochi giorni dal rogo

Il raccordo autostradale torna a bruciare, sollevando preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza di questa arteria strategica. Pochi giorni dopo un vasto incendio, un nuovo principio di incendio di sterpaglie si è verificato alle 14 di oggi, mercoledì 18 giugno. Le fiamme, vicine alla precedente area, riaccendono il timore di eventi dolosi e sottolineano l’urgenza di interventi efficaci per prevenire futuri disastri. È un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

