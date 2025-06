Il Prosciutto di San Daniele Dop verso un futuro ancora più green

Il Prosciutto di San Daniele DOP si appresta a scrivere un nuovo capitolo all'insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Questa eccellenza friulana, simbolo di tradizione e qualità, si impegna sempre più per un futuro green, innovandosi senza perdere le radici. Con una campagna di promozione all’avanguardia, il Consorzio mira a valorizzare il suo patrimonio, coniugando autenticità e responsabilità. Il viaggio verso un domani più sostenibile è appena iniziato.

Il Prosciutto di San Daniele DOP, vera e propria icona del Friuli-Venezia Giulia, si prepara a un nuovo triennio di successi e sostenibilità. Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele ha appena lanciato una nuova e ambiziosa campagna di informazione e promozione, cofinanziata dall'Unione Europea.

Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele rinnova il suo impegno per la sostenibilità con una nuova campagna triennale, cofinanziata dall'Unione Europea.

