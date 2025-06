Il pronostico di Giusti | Santo Spirito è avanti ma la Chimera cresce

Nel cuore di Asti, la Giostra si prepara a scaldare gli animi con emozioni uniche e pronostici incerti. Tra scontri avvincenti e nuove sensazioni, Enrico Giusti analizza i favoriti: Santo Spirito in testa, seguito da Porta del Foro. Ma in una corsa così, tutto può succedere. Quale sarà il capitolo finale di questa storica tradizione? Restate con noi per scoprirlo.

Prove contro il Buratto e nuove sensazioni da ex della Piazza. è la volta di Enrico Giusti, giostratore vittorioso di Porta del Foro e poi allenatore dei giallocremisi, prima dell'arrivo di Vedovini. Giusti, un pronostico per questa Giostra? " Santo Spirito ha in più rispetto agli altri. Sant'Andrea con l'infortunio di Conte Darco è sceso di quota. Se devo fare una graduatoria, metto primo Santo Spirito, secondo Porta del Foro e a seguire alla pari Sant'Andrea e Porta Crucifera". Come è il livello delle prove? "Ho visto una buona precisione sul tabellone, meno sulle cavalcature. Tre cavalli di punta, tra cui Conte Darco hanno dato forfait e questo deve far pensare.

