Il progetto dell' ex nuova Questura convince il consiglio comunale ok all' accordo di programma

Con 20 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 contrari, il consiglio comunale di Rimini ha dato il via libera preliminare al progetto di rigenerazione dell’ex Questura di via Ugo Bassi. Un passo importante verso la riqualificazione urbana, che promette di trasformare questa area strategica in un nuovo polo di sviluppo e vivacità per la città. Ora, l’attenzione si concentra sui prossimi step del percorso.

Con venti voti favorevoli, cinque astenuti e due contrari, il consiglio comunale di Rimini ha approvato l’assenso preliminare all’accordo di programma per il completamento del progetto di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Questura di via Ugo Bassi. L’atto riguarda nello specifico il secondo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il progetto dell'ex nuova Questura convince il consiglio comunale, ok all'accordo di programma

In questa notizia si parla di: progetto - questura - consiglio - comunale

Violenza su donne, presentato in questura a Roma progetto ‘Anche tu puoi essere felice’ - È stato presentato questa mattina alla questura di Roma il progetto “Anche tu puoi essere felice”, ideato da Catia Acquesta.

Consiglio Comunale Seduta del 17 giugno 2025 Segui la diretta: https://www.magnetofono.it/seduteonline/crotone/index.php?list=live Vai su Facebook

Il progetto dell'ex nuova Questura convince il consiglio comunale, ok all'accordo di programma; Nuovo Commissariato di Polizia a Cirella: approvato il progetto dal Consiglio comunale di Diamante; Questura BAT e Amministrazione Comunale insieme per diffondere la cultura della legalità in rete.

Polizia Locale, arriva l'Unità Cinofila - Via libera del Consiglio Comunale all'introduzione dell'Unità Cinofila nel Comando di Polizia locale cornaredese ... Si legge su primamilanoovest.it

Nuova Questura di Pesaro, l’ultimo desiderio: metterla al posto dei vigili del fuoco - PESARO Nuova Questura, sparito dai radar il progetto di fattibilità sul complesso della caserma Cialdini- Secondo msn.com