Il progetto della piscina Lido affidato da GO fit allo studio del pluri-indagato Mazzoleni L’architetto è anche assessore a Torino dove il Comune è committente del nuovo impianto che la multinazionale spagnola sta costruendo in città

Il progetto della piscina Lido affidato da Go Fit allo studio dell’architetto Mazzoleni, coinvolto in diverse indagini, svela un capitolo cruciale della gestione delle risorse pubbliche a Torino e Milano. Con la privatizzazione dei servizi balneari, le città sembrano abbracciare un modello che pone l’interesse privato sopra quello collettivo. Ma questa scelta è davvero la strada migliore per il benessere dei cittadini?

Privatizzare il bagno dei milanesi. È il mantra abbracciato – non certo da oggi – dalla giunta di Beppe Sala, nonché l'unica ricetta trovata per far fronte alla morìa di vasche che ha colpito la città. Persino inutile ricordare come oggi ben cinque centri balneari pubblici su otto a Milano (Argelati, Lido, Scarioni, Saini e Suzzani ) siano chiusi, perché in avaria o sul punto di essere privatizzati. Lido, pioniere della privatizzazione delle piscine milanesi. Pioniere della nuova tendenza sugli impianti pubblici ceduti al privato è stato il Lido di piazzale Lotto, il grande centro balneare che dagli anni Trenta del secolo scorso fino al 2019, con la sua vasca scoperta da 9mila mq, ha accolto oltre 50mila bagnanti all'anno.

