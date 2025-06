Il prof Schettini e l' emozionante messaggio ai maturandi in vista dell' esame Sono volati cinque anni Godetevi la vita e questo momento

il prof Vincenzo Schettini ci ricorda che il tempo passa in fretta e che ogni momento merita di essere vissuto appieno. Con un messaggio carico di emozione, ci invita a guardare avanti con fiducia, a godere di questo importante traguardo e a ricordare che le sfide più grandi sono spesso le più gratificanti. Pronti ad affrontare l’esame con il cuore leggero e la mente serena?

C ommosso, nostalgico e con il cuore in mano, il prof Vincenzo Schettini dedica preziose parole di incoraggiamento ai maturandi di quest’anno. Se per molti sognare di rifare la maturità è un incubo, immaginate andare a dormire sapendo che il giorno dopo vi attende davvero la prima prova. Con parole semplici ma profonde il prof cerca di smorzare la tensione e alleggerire le menti dei ragazzi. «Sono volati 5 anni, 5 anni meravigliosi nei quali avrete vissuto un sacco di cose», ha detto il prof Schettini ai maturandi sul suo canale “La fisica che ci piace”. «5 anni nei quali siete cresciuti, diventati grandi, siete diventati donne, uomini, persone che occuperanno un posto nel mondo con i vostri sogni e i vostri progetti». 🔗 Leggi su Iodonna.it