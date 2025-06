Il prof italiano in fuga da Teheran l’incubo di notte sotto i missili di Raffaele Mauriello | Alcuni miei colleghi sono morti non ci aspettavamo tutto questo

profondo incubo di Teheran, affrontando un viaggio estenuante e pericoloso sotto il rischio costante di attacchi. La sua testimonianza illumina il coraggio e la determinazione di chi, in circostanze estreme, sceglie di lottare per la libertà e la vita. Un racconto che ci invita a riflettere sulla forza dell’animo umano di fronte alle avversità . Mauriello è riuscito a lasciare il paese, ma il suo viaggio rimarrà un ricordo indelebile di resilienza e speranza.

Un viaggio senza nessuna garanzia di arrivare a destinazione, durato quasi 24 ore. Raffaele Mauriello, professore all’Università di Teheran da più di 20 anni, ha raccontato all’ Adnkronos la sua complicata fuga dalla capitale iraniana. Insieme a lui, altri 28 italiani. Uomini, donne e bambini stipati in un pulmino che ha raggiunto a fatica il confine con l’Azerbaigian. Scappati nella notte tra missili e bombe. Mauriello è riuscito a lasciare il Paese che da venerdì 13 giugno si trova in guerra con Israele. Come sottolinea lui stesso, nessuno si aspettava un attacco da parte di Tel Aviv: «C’era la sensazione concreta che si arrivasse a un accordo con gli Stati Uniti ». 🔗 Leggi su Open.online

Raffaele Mauriello di Avellino, professore da undici anni alle Facoltà di Letteratura Persiana e Lingue Straniere e di Teologia e Conoscenza Islamica dell’Università Allameh Tabataba’i di Teheran, racconta dalla capitale iraniana gli attacchi israeliani a obiettiv Vai su Facebook

Dopo un lungo viaggio via terra fatto insieme a connazionali italiani e facilitato dall’Ambasciata d’Italia a Teheran sono arrivato questa notte alle 4 di mattina a Baku, in Azerbaijan, non più a Teheran sotto le bombe israeliane. Vengo contattato da Radio Anch’i Vai su X

