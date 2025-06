Il prof di filosofia Gianmarco Tognazzi e la bella delle pulizie Ilenia Pastorelli promessi sposi in un film divertente caustico e con un super cast di contorno | da Claudia Gerini a Ornella Muti

Preparati a un mix esplosivo di comicità, mistero e magia con "Lo sposo indeciso", il film in onda stasera su Rai 1 alle 21.30. Diretto con stile caustico e impreziosito da un cast stellare, tra cui Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Ornella Muti e Claudia Gerini, questa pellicola sorprendente mescola elementi dark-surreal e un tocco di incanto. Un’esperienza cinematografica da non perdere, che celebra la forza delle donne e la potenza della sorellanza.

E lementi dark-surreali mescolati a un pizzico di “magia”, è la ricetta di Lo sposo indeciso con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli – in onda stasera alle 21.30 su Rai 1. Il film, presentato nel 2023 al Festival di Taormina e molto originale, vanta anche un ricchissimo cast di contorno che include, tra gli altri, Ornella Muti e Claudia Gerini. Cinema e sorellanza, Ilenia Pastorelli celebra le donne a Taormina: «Insieme siamo più forti» X Leggi anche › Ilenia Pastorelli: dal Grande Fratello al David di Donatello Lo sposo indeciso: la trama del film su Rai 1 con Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il prof di filosofia (Gianmarco Tognazzi) e la bella delle pulizie (Ilenia Pastorelli) promessi sposi in un film divertente, caustico e con un super cast di contorno: da Claudia Gerini a Ornella Muti

In questa notizia si parla di: gianmarco - tognazzi - ilenia - pastorelli

Gianmarco Tognazzi al Moa di Caltignaga per una serata tra cinema ed enogastronomia - Il 22 maggio, il ristorante Moa di Caltignaga ha ospitato una serata speciale all'insegna del cinema e dell'enogastronomia, con Gianmarco Tognazzi come ospite d'onore.

In prima tv su Rai 1 la commedia surreale Lo sposo indeciso; Lo sposo indeciso, stasera in tv Ilenia Pastorelli e Ornella Muti; Lo sposo indeciso, il film con Gianmarco Tognazzi stasera in tv: trama e cast.

Lo sposo indeciso, stasera in tv Ilenia Pastorelli e Ornella Muti - Favorevoli o meno al matrimonio, sadici appassionati dei film che ne raccontano orrori e meraviglie, stasera in tv arriva quella che viene presentata come ... ciakmagazine.it scrive

Gianmarco Tognazzi: l'esordio al cinema accanto al padre, ha co-condotto Sanremo, 7 segreti - L'attore è protagonista del film «Lo sposo indeciso» (2023), in onda in prima tv questa sera su Rai 1 alle 21. Come scrive corriere.it