Il problema degli spettacolo di Zeudi Di Palma? Chi paga per vederli e Helena Prestes la prende in giro

Dopo lo spettacolo di Zeudi Di Palma a Madrid, le critiche si fanno sentire, ma Helena Prestes non perde occasione per scherzarci su. Le fan, entusiaste e fedeli, hanno pagato un biglietto costoso per assistere alla performance, ma la battuta di Helena ha acceso nuovi dibattiti sui limiti dell’arte e il valore dello spettacolo dal vivo. Continua a leggere per scoprire come si evolverà questa scena tra risate e polemiche.

Helena Prestes ride di una serie di critiche mosse a Zeudi Di Palma, dopo lo spettacolo a Madrid e la sua discutibile performance sul palco di fronte alle fan adoranti arrivate da ogni parte della Spagna per vederla dal vivo, chiaramente dopo l’acquisto di un costoso biglietto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Dovevo farvelo pagare 300 euro?". Dopo Zeudi Di Palma, anche Helena Prestes sceglie di "monetizzare" l'affetto ricevuto dai fan post Grande Fratello. La frecciatina alla sua amica

Grande Fratello, Zeudi balla e sfila ad un evento: Helena se la ride sui social - Non è passato inosservato un commento di Prestes ad un post in cui si parla delle critiche che Di Palma ha ricevuto per le sue performance a Madrid

Zeudi Di Palma ad un evento tra balli e sfilate, sui social impazza l'ironia sulle performance discutibili - In uno di questi, che si è tenuto al Teatro La Latina a Madrid, l'ex Miss Italia si è esibita in balli, sfilate