il primo consiglio del sindaco fusco scontro in aula striscioni e proteste

Il primo consiglio comunale sotto la guida del sindaco Ettore Fusco si è aperto tra striscioni, proteste e un acceso scontro politico tra centrodestra e centrosinistra. In un clima carico di tensione, Fusco ha evidenziato le criticità della macchina amministrativa, promettendo un cambiamento reale. "Finalmente a Opera si è insediata una vera Amministrazione. Adesso si farà...", lasciando intravedere un nuovo corso per la città.

Primo consiglio comunale con il giuramento del sindaco Ettore Fusco e primo scontro politico tra centrodestra e centrosinistra. Durante la seduta, il sindaco ha denunciato una situazione critica nella macchina amministrativa: "Il Comune è disastrato per la fuga di funzionari e dipendenti. Ne manca un terzo", precisando però che "le casse comunali sono in buono stato". "Finalmente a Opera si è insediata una vera Amministrazione. Adesso si farà sul serio: manutenzioni, investimenti, tutto tornerà a funzionare. Ci vorrà magari del tempo poiché l'Ente è in carenza di personale, scappato per le pessime condizioni di lavoro con la giunta precedente immobile e inadeguata, ma ogni cosa tornerà al suo posto per la soddisfazione della comunità - le parole del primo cittadino -.

