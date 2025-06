Il prezzo del gas riparte in crescendo verso i 40 euro

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro - Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

Il gas riparte e torna a quota 130 euro. Italia, Francia e Spagna all'attacco - Autogol dell'Europa sul "price cap": dovrebbe entrare in vigore da gennaio con due condizioni: 1) per due settimane consecutive il prezzo superiore a 275 euro a megawattora; 2) la differenza di ... Come scrive ilgiornale.it