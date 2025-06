Il prefetto | Ci concentreremo in piazze e luoghi di aggregazione a rischio

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato un’intensa strategia di monitoraggio nelle piazze e nei luoghi di aggregazione a rischio, per contrastare la crescente violenza minorile. Un problema che richiede attenzione continua e interventi mirati, poiché l’emergenza si sta acuendo sempre più. Durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto ha sottolineato l’importanza di un'azione coordinata per tutelare i giovani e garantire la sicurezza collettiva.

La violenza minorile rappresenta un tema di grande interesse che "noi stiamo affrontando da mesi perché si sta acuendo sempre più", ha spiegato il prefetto di Napoli Michele di Bari al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ha poi proseguito.

