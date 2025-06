Il post sull' emergenza idrica con l' aiuto dell' intelligenza artificiale polemica sulla gaffe di Schifani

L’emergenza idrica sta mettendo a dura prova le nostre comunità, e l’uso dell’intelligenza artificiale (IA) si fa sempre più presente, ma non senza polemiche. La recente gaffe di Schifani, che ha pubblicato un appello rivolto all’IA su Facebook, solleva interrogativi sulla sua reale efficacia e sulla gestione delle risorse digitali. È il momento di riflettere su come questa tecnologia possa davvero aiutarci, senza perdere di vista il suo ruolo nel nostro futuro.

L'intelligenza artificiale è ormai entrata nelle nostre vite, anche troppo. Il riferimento è a quanto pubblicato su Facebook da chi gestisce i profili del governatore della Regione Renato Schifani. Ieri è infatti apparso un post, che chiedeva esplicitamente un aiuto all'intelligenza.

