Il possibile intervento degli Usa nella guerra in Iran spacca il mondo Maga | Quel conflitto non ci appartiene

L'ombra di un possibile intervento statunitense in Iran sta scuotendo le fondamenta della diplomazia internazionale, rischiando di trasformare un conflitto regionale in una crisi globale. Donald Trump, con il suo ultimatum a Teheran, alimenta tensioni già incandescenti, mentre la frattura tra alleati e oppositori negli Stati Uniti si fa sempre più evidente. La domanda che tutti si pongono è: fino a dove sono disposti a spingersi gli Stati Uniti per sostenere Israele?

Mentre Donald Trump afferma di avere dato “l’ ultimatum definitivo a Teheran”, il possibile coinvolgimento diretto degli Stati Uniti al fianco di Israele nella guerra contro l’ Iran spacca il mondo Maga. Un vero e proprio scontro interno anche tra i fedelissimi del presidente Usa come il giornalista-attivista Tucker Carlson che sta esortando Washington a “ mollare ” Benjamin Netanyahu, condannando i “ guerrafondai ” che “stanno chiedendo a Trump di ordinare raid aerei o un altro coinvolgimento militare diretto degli Usa nella guerra con l’Iran”. Una linea di pensiero che non manca di avere sostenitori anche tra gli ideologi Maga che Pete Hegseth ha portato al Pentagono, come Elbridge Colby – sottosegretario per la politica di difesa – che fa parte del cosiddetto gruppo dei “ prioritiser “, cioè convinti del fatto che gli Usa debbano distogliere asset e risorse da Europa e Medio Oriente per dare la priorità alla minaccia crescente della Cina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il possibile intervento degli Usa nella guerra in Iran spacca il mondo Maga: “Quel conflitto non ci appartiene”

