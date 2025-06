Il piano per eliminare le barriere architettoniche fu approvato nel 1989

Il piano per eliminare le barriere architettoniche approvato nel 1989 rappresenta un passo fondamentale verso l'inclusione. Tuttavia, Marco Giunti, ex sindaco di Agliana, evidenzia come questa norma, sebbene obbligatoria, sia stata spesso ignorata nel corso degli anni. La sua dichiarazione mette in luce una realtà ancora troppo comune: la disconnessione tra leggi e azioni concrete. A questo punto, è fondamentale riflettere su come trasformare questa richiesta in un impegno reale e duraturo.

Il Comune di Agliana approvò un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 1989. Lo fa sapere Marco Giunti, sindaco di Agliana dal 1980 al 1999, dopo avere letto queste dichiarazioni del gruppo consiliare Fratelli d’Italia: "Dopo 40 anni dalla norma che lo prevede come obbligatoriamente adottabile per le amministrazioni pubbliche, ma che nessuno aveva preso in considerazione". L’ex sindaco dichiara: "Affermazione palesemente infondata, come si può facilmente accertare consultando l’archivio comunale. Trentasei anni or sono, il 14 aprile 1989, con atto della giunta comunale, deliberammo di conferire all’ufficio tecnico, nella persona del geometra Giampaolo Pacini, l’incarico di redigere il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che venne rapidamente redatto, approvato dalla giunta e poi dal consiglio comunale il 6 ottobre 1989: approvato all’unanimità (Pci, Dc, Psi). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Il piano per eliminare le barriere architettoniche fu approvato nel 1989"

