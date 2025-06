Il piano Meloni | pace a Gaza e Occidente unito

In un contesto di crescente tensione, il piano di Meloni mira a unire Gaza e Occidente attraverso soluzioni diplomatiche strategiche. La proposta ai leader del G7 punta a una tregua che possa ridisegnare gli equilibri regionali, favorendo una maggiore stabilità e consentendo all’Occidente di concentrarsi su minacce più sistemiche come l’Iran. Una mossa che, tra consensi e sfide, potrebbe cambiare le regole del gioco. Continua a leggere.

La proposta del premier italiano ai leader del G7 per uscire dalla crisi: pressione diplomatica su Netanyahu per siglare una tregua nella Striscia che gli consentirebbe di concentrarsi sull’attacco a Teheran. Una realpolitik che registra il consenso dagli alleati. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il piano Meloni: pace a Gaza e Occidente unito

In questa notizia si parla di: piano - meloni - pace - gaza

Piano Albania, Meloni tira dritto: “Avanti come promesso” - Il primo ministro Meloni, a Tirana per il vertice della Comunità Politica Europea, conferma il suo impegno con il piano per l'Albania, sottolineando l'efficacia dei rimpatri.

Giorgia Meloni ha scelto: sarĂ complice del piano criminale di Netanyahu. Il Governo italiano non solo rimane in silenzio davanti alla strage a Gaza, al blocco umanitario, alla fame, ai 14.000 bambini che rischiano di morire nelle prossime ore. Ma sceglie anch Vai su Facebook

Schlein: “A Gaza l’inferno, l’immobilismo di Meloni ci rende complici. Non in nostro nome”; Meloni: “Hamas deve rilasciare gli ostaggi e riporre le armi. La pace parte dal piano dei Paesi arabi. Non ritiro l’ambasciatore italiano in Israele”; Che cosa prevede la mozione su Gaza approvata dalla Camera.

G7, Meloni: "Iran non può avere atomica. A Gaza è il momento per un cessate il fuoco" - Leggi su Sky TG24 l'articolo G7, Meloni: 'Iran non può avere atomica. Lo riporta tg24.sky.it

Meloni colloquio con Trump: “Italia per la tregua a Gaza” - Nel quarto d’ora di bilaterale al G7 con il presidente Usa, richieste della premier su dazi e investimenti per le armi ... Riporta repubblica.it