Il peperone di Carmagnola | tesoro enogastronomico del Piemonte

Il peperone di Carmagnola, autentico gioiello del Piemonte, incarna l’essenza di una tradizione secolare e la passione dei coltivatori locali. Ogni singolo frutto racconta una storia fatta di cura, rispetto e amore per la terra, diventando un protagonista indiscusso nelle cucine e nei piatti tipici della regione. Un vero e proprio tesoro enogastronomico che merita di essere celebrato e apprezzato in tutto il mondo, perché...

Nel cuore pulsante del Piemonte, tra dolci colline e fertili pianure, cresce un tesoro enogastronomico che incanta i sensi e racconta una storia di tradizione, passione e sapori autentici: il peperone di Carmagnola. Questo ortaggio, con la sua polpa croccante e dolce, il suo vivace colore che spazia dal rosso intenso al giallo solare, è molto più di un semplice ingrediente; è un simbolo di identità territoriale e un'eccellenza riconosciuta, capace di esaltare ogni piatto con la sua delicatezza e versatilità. Coltivato con metodi sostenibili in terreni sabbiosi e raccolto a mano, il peperone di Carmagnola vanta proprietà organolettiche uniche, che lo rendono protagonista indiscusso della cucina piemontese, dalla tradizionale bagna càuda alle più innovative preparazioni gourmet.

