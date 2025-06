Il Pd ancora in frantumi sulle risorse per la difesa Zinga vota contro l' indicazione dei socialisti

Il dibattito nel Parlamento Europeo si infiamma ancora una volta, mentre il Pd si divide su una questione cruciale: l'utilizzo delle risorse del Next Generation Eu per la difesa. Con un voto a mano alzata, la maggioranza guidata da Zingaretti si oppone alle indicazioni dei socialisti, alimentando tensioni interne e rischiando di indebolire l'unità del partito. Una sconfitta politica che mette in discussione la coesione del centrosinistra europeo e le future strategie del partito italiano.

Di nuovo ai ferri corti. Quello che succede durante la plenaria del Parlamento Europeo riunita a Strasburgo che ha approvato l'opzione che propone di valutare l'ipotesi di utilizzare le risorse del Next Generation Eu anche per la difesa. Un voto effettuato per alzata di mano (non ci sono tabulati) e che ha spaccato di nuovo il Pd. Due volte. La maggioranza del partito, guidata dal capo delegazione Nicola Zingaretti, si è espressa contro, differenziandosi ancora una volta dai socialisti. A favore, almeno sulla base di quanto ha ricostruito Il Tempo, due eurodeputati dem: Giorgio Gori ed Elisabetta Gualmini. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il Pd ancora in frantumi sulle risorse per la difesa. Zinga vota contro l'indicazione dei socialisti

In questa notizia si parla di: risorse - difesa - socialisti - frantumi

Pd, spaccatura in Europa sulle risorse per la difesa. Zingaretti vota contro l'indicazione dei socialisti - Quello che succede durante la plenaria del Parlamento Europeo riunita a Strasburgo che ha approvato l'opzione che ... Da iltempo.it

I socialisti Ue: "La difesa non è solo spesa militare" - L'ingresso dei socialisti fiamminghi di Vooruit nella coalizione di governo in Belgio con l'N- ansa.it scrive