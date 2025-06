Il Parlamento Ue chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti quasi completati

Il Parlamento europeo si mobilita per salvaguardare il futuro degli investimenti: chiedendo di estendere oltre il 2026 il programma Next Generation EU, soprattutto per quei progetti ormai quasi completati. In una risoluzione significativa, l’Europarlamento evidenzia come lo strumento Recovery and Resilience Facility rappresenti un pilastro di stabilità in tempi di grande incertezza economica. Ora, si apre una nuova fase di discussione e decisione, fondamentale per il rilancio sostenibile dell’Europa.

Il Parlamento europeo chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti vicini al completamento. In una risoluzione non legislativa adottata mercoledì con 421 voti favorevoli, 180 contrari e 55 astensioni, il Parlamento europeo ha sottolineato l'effetto stabilizzatore del dispositivo Recovery and Resilience Facility in un contesto di forte incertezza economica. Il testo chiede di destinare gli investimenti a energia, difesa e infrastrutture transfrontaliere, come le ferrovie ad alta velocità , e di accelerare quelli riguardanti la protezione sociale. Nel testo il Parlamento esprime preoccupazione per i tempi ristretti per l'attuazione dei fondi rimanenti, che mette a rischio il completamento delle riforme, dei grandi progetti e dell'innovazione.

