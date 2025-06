Il parco giochi Caduti della Resistenza di Bobbio insicuro e trascurato

il parco giochi “Caduti della Resistenza” di Bobbio, pur essendo un punto di riferimento per le famiglie, versa in uno stato di totale abbandono e degrado. Come papà e cittadino, mi preme evidenziare le condizioni precarie delle attrezzature e la scarsa manutenzione, che mettono a rischio la sicurezza dei nostri piccoli. È urgente intervenire per restituire a questo spazio la sua funzione originaria: un ambiente sicuro e accogliente per i nostri bambini.

«Scrivo per segnalare il degrado che versa il parco giochi “Caduti della Resistenza” di Bobbio. Sono un cittadino, papà di due bambini, che utilizza quotidianamente il parco. Questi spazi, che dovrebbero essere luoghi sicuri di svago, crescita e socializzazione per i nostri bambini, appaiono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Il parco giochi "Caduti della Resistenza” di Bobbio insicuro e trascurato»

In questa notizia si parla di: parco - giochi - caduti - resistenza

Bimba di un anno e mezzo rischia di soffocare: provvidenziale l’intervento di un passante che le pratica la manovra di disostruzione. E’ successo venerdì pomeriggio in un parco giochi a Latina - Un rischio imprevisto ha segnato il pomeriggio di venerdì a Latina, quando una bimba di un anno e mezzo ha rischiato di soffocare mentre giocava nel parco.

Sabato 31 maggio presso il Parco di Villa Mussi, ad Oltrefiume dalle 15:00 alle 18:00 un pomeriggio di giochi e divertimento in occasione della GIORNATA REGIONALE DEL GIOCO LIBERO ALL’APERTO. Ingresso libero. Organizzazione a cura di Asilo Nid Vai su Facebook

«Il parco giochi Caduti della Resistenza” di Bobbio insicuro e trascurato» :: Segnalazione a Piacenza; Soliera, ancora rami a terra nel parco giochi dei bimbi e nessuna transenna; ORA E SEMPRE RESISTENZA A MODENA E IN PROVINCIA PER L'80° DELLA LIBERAZIONE.

Degrado al parco della Resistenza, manutenzione dei giochi al via - stato di abbandono in cui si trovano panchine, giochi per bambini, aiuole e ritagli di pavimentazione ... Da ilrestodelcarlino.it

Incidente nel parco giochi, ragazzina cade dall’altalena. Sbatte la testa, grave al Meyer - Sul luogo gli agenti della Municipale che poi hanno transennato l’area. Riporta msn.com