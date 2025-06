Il nuovo overlay di Gemini Live si fa attendere ma già migliora; novità per App Google

L’attesa per il nuovo overlay di Gemini Live si fa più breve, mentre l’ultima beta di App Google svela interessanti miglioramenti e dettagli sulle novità in arrivo. Tra aggiornamenti esclusivi e piccole rivoluzioni, il mondo delle app si prepara a un nuovo emozionante capitolo. Scopriamo insieme cosa cambia e come queste innovazioni plasmeranno la nostra esperienza digitale, rendendola più semplice e coinvolgente.

L'ultima beta di App Google suggerisce ulteriori sviluppi legati a una novità di Gemini Live e altre piccole novità per l'app.

