Il nuovo film di Kathryn Bigelow per Netflix ha finalmente un titolo e una data d' uscita

Netflix svela il tanto atteso ritorno di Kathryn Bigelow con il suo nuovo film, "A House of Dynamite", in arrivo questo autunno. Dopo otto anni di silenzio, la regista pluripremiata ci sorprende ancora, portando sullo schermo una storia avvincente e ricca di star di prima grandezza. Prepariamoci a vivere un’esperienza cinematografica imperdibile, poiché questa pellicola promette di lasciare il segno. L’attesa sta per finire: il grande debutto è ormai alle porte.

Arriverà in autunno sulla piattaforma streaming il nuovo film diretto dalla regista premiata due volte con l'Oscar per The Hurt Locker. Netflix ha annunciato il titolo ufficiale del nuovo film diretto dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow, A House of Dynamite. Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa della regista dopo otto anni. A House of Dynamite, impreziosito da un cast ricco di alcune tra le più importanti star di Hollywood, verrà distribuito sulla piattaforma streaming di Netflix il prossimo 24 ottobre. La storia di A House of Dynamite di Kathryn Bigelow La regista di The Hurt Locker torna a parlare di conflitti tra nazioni e in questo il bersaglio sono gli Stati Uniti, come riporta la trama .

