Il nome italiano i 5mila euro di paghetta dalla mamma e l’arrivo in barca | tutti i misteri del killer di Villa Pamphili

Scopriamo insieme i misteri dietro il killer di Villa Pamphili, un personaggio dal passato turbolento e dai segreti nascosti tra le acque italiane. Charles Francis Kaufmann, conosciuto come Rexal Ford in Italia, svela un nuovo capitolo della sua intricata vicenda: l’arrivo clandestino in barca, le paghetta dalla mamma e un passato difficile. Quali altri segreti cela questo enigmatico personaggio? La verità sta per emergere.

Charles Francis Kaufmann alias Rexal Ford in Italia era conosciuto con il nome di Matteo Capozzi: è solo l’ultimo colpo di scena riguardante il killer di Villa Pamphili. Lo statunitense, che all’anagrafe di Malta risulta celibe e senza figli, sarebbe arrivato in Italia clandestinamente attraverso un’imbarcazione privata. Il 46enne, che negli Usa era stato arrestato cinque volte per violenza domestica e aggressioni, secondo i flussi di denaro utilizzati riceveva una paghetta dai suoi genitori, in particolare dalla madre, purché non tornasse a casa. È quanto dichiarato dal cameraman inglese, Paddy Barroman, che a Il Messaggero ha dichiarato: “Riceveva un pagamento mensile dai suoi genitori tra i 5. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il nome italiano, i 5mila euro di paghetta dalla mamma e l’arrivo in barca: tutti i misteri del killer di Villa Pamphili

