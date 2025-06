Il Negroni è razzista e offensivo | rissa sfiorata in un bar nel Friuli

Un semplice ordine di un “Negroni” si è trasformato in un episodio di tensione tra comitive al bar di Pordenone, portando a una rissa sfiorata che mette in discussione il simbolo della cultura italiana dei cocktail. Una serata apparentemente tranquilla, infatti, si è improvvisamente accesa di accuse e malintesi, dimostrando quanto un nome possa ancora attirare controversie e divisioni. La vicenda invita a riflettere sull'importanza di sensibilità e rispetto nel condividere le nostre tradizioni.

Da simbolo della Beverage Culture italiana a fonte di tensione: ordinare un "Negroni" ha quasi dato vita a una rissa tra due comitive in un bar di Pordenone. Nella serata di lunedì 16 giugno, infatti, si è innescato un clima di tensione e animi tesi proprio a causa del nome del famoso cocktail. Come riporta Il Friuli, un membro di una comitiva di sette persone aveva chiesto proprio un "Negroni" da sorseggiare mentre si godeva la serata. L'ordinazione, però, ha creato sdegno per alcuni ragazzi stranieri seduti a un tavolo lì vicino. La denominazione del cocktail sarebbe stata ritenuta offensiva e razzista.