Il negoziato Russia-Ucraina Si lavora all’accordo ma Mosca continua a bombardare

Il negoziato tra Russia e Ucraina si intensifica, con speranze di un accordo che potrebbe portare a una svolta nella crisi. Tuttavia, i bombardamenti di Mosca continuano ad alimentare tensioni e incertezze, mentre l’UE punta a bloccare le importazioni di gas e petrolio russi entro il 2027 per rafforzare la propria posizione. In questo scenario complesso, il futuro del conflitto rimane appeso a delicate trattative e drammatici eventi sul campo.

L'Ue vuole bloccare le importazioni di gas e petrolio dalla Federazione russa entro la fine del 2027 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il negoziato Russia-Ucraina. Si lavora all’accordo ma Mosca continua a bombardare

A Istanbul, Russia e Ucraina rilanciano i negoziati con un significativo scambio di prigionieri, il più grande dall'inizio del conflitto.

Obiettivi e limiti della nuova offensiva di Mosca in Ucraina che non lascia spazio al negoziato. La Russia sta preparando una "vendetta" per l'operazione Ragnatela - Kristina Berdynskykh

Tajani: "Il conflitto non finirà a breve, Mosca scelga il negoziato"

Ma in Vaticano si continua a lavorare non solo sul piano umanitario ma anche per fare dialogare le due parti in causa e magari proprio all'interno del Vaticano, come più volte ha offerto la Santa Sede

Nell'incontro a Istanbul fra Russia e Ucraina si punta a continuare a valutare le condizioni e le prospettive dei due Paesi in merito a un cessate il fuoco