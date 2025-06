Il Napoli tratta due giocatori con il Bologna | possibile l' inserimento di una contropartita tecnica

Il calciomercato estivo si infiamma: il Napoli si muove serramente per portare a casa Ndoye e Beukema dal Bologna, con la possibilità di inserire una contropartita tecnica. Tra le ipotesi più intriganti, spunta anche il nome di Zanoli, che potrebbe essere coinvolto in uno scambio, aprendo scenari sorprendenti per entrambe le squadre e tenendo gli appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo dettaglio.

Il Napoli tratta con il Bologna sia Ndoye che Beukema. Nel tavolo delle trattative, riferisce Sky Sport, si ragiona anche sul nome di Alessandro Zanoli, che è candidato a essere coinvolto in una delle operazioni e dunque a compiere il percorso inverso.

