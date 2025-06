Il Napoli spinge per Ndoye | sì del giocatore E il Bologna cerca il sostituto

Il Napoli accelera sul mercato per regalare a Conte un rinforzo di peso: occhi puntati su Dan Ndoye del Bologna, mentre il Bologna cerca con fervore il suo sostituto. La corsa alle trattative infiamma l’estate di Serie A, con ambizioni sempre più alte e una finestra di mercato ricca di colpi di scena. È il momento di scoprire quale sarà la mossa decisiva delle big italiane.

Il Napoli non si ferma e corre sul mercato per regalare a conte un nuovo esterno d`attacco: stretta per Dan Ndoye del Bologna. Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ndoye, l’agente: «Il Napoli a gennaio ha provato concretamente a prenderlo. Ora arrivano richieste da tutta Europa» - Dan Ndoye, talentuoso esterno del Bologna, è tornato al centro dell'attenzione dopo l'interesse del Napoli, manifestato a gennaio.

Il Napoli spinge forte per Ndoye: Alfredo Pedullà riporta un incontro avvenuto oggi a Roma con gli agenti del giocatore C'è già il sì dello svizzero al trasferimento in azzurro e l'incontro di oggi potrebbe essere il preludio a dialoghi più specifici col Bologna

La #SSCNapoli spinge forte per #Ndoye: Alfredo Pedullà riporta un incontro avvenuto oggi a Roma con gli agenti del giocatore C'è il sì dello svizzero al trasferimento in azzurro e l'incontro di oggi può essere il preludio a dialoghi col Bologna, che chiede 40

Il Napoli spinge per Ndoye: sì del giocatore. E il Bologna cerca il sostituto - Giovanni Sartori però ha abituato a sorprese e continua a scandagliare il mercato, dal quale potrebbero emergere altri nomi a sorpresa. Da calciomercato.com

RELEVO - Moretto: "Il Napoli accelera per Ndoye, il Bologna è già alla ricerca di un sostituto" - Matteo Moretto, giornalista di Relevo, scrive su X: "Il Napoli accelera per Dan Ndoye. Lo riporta napolimagazine.com