Il Napoli ha incontrato gli agenti di Ndoye a Roma

Il Napoli si riscalda ancora di più per rinforzare il proprio attacco, puntando decisamente su Dan Ndoye, talento svizzero in ascesa. Dopo l’incontro a Roma con gli agenti dell’attaccante, l’attenzione si sposta verso un’intesa con il Bologna, che potrebbe sbloccare una trattativa cruciale. Un colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola e portare freschezza e imprevedibilità alla rosa azzurra.

Un nome forte per il Napoli in attacco è quello di Dan Ndoye. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il club azzurro avrebbe incontrato nella giornata di martedì a Roma gli agenti dell’attaccante svizzero. Ora bisognerà trovare l'accordo con il Bologna, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Il Napoli ha incontrato gli agenti di Ndoye a Roma"

In questa notizia si parla di: napoli - agenti - ndoye - roma

Napoli, fiducia per De Bruyne: cosa manca per chiudere. David e la clausola: le richieste degli agenti - Il Napoli è pronto a rinforzare la propria rosa con due colpi a parametro zero, puntando su De Bruyne e David.

#Calciomercato #Bologna, #Ndoye-#Napoli: incontro a Roma tra gli azzurri e gli agenti del giocatore | I dettagli Vai su X

Pallino di mercato del DS Manna, il Napoli non molla la pista per Ndoye! Ieri c'è stato un incontro a Roma tra gli azzurri e gli agenti dello svizzero. Una prima fumata tendente al bianco, anche se manca ancora l'accordo tra i due club! Tutti gli aggiornamenti Vai su Facebook

Il Napoli ieri pomeriggio ha visto gli agenti di Ndoye a Roma! Si prova a limare le richieste del Bologna; Ndoye, il Napoli incontra gli agenti ma servono 40 milioni (Corsport); SPORTITALIA – IL NAPOLI HA INCONTRATO GLI AGENTI DI NDOYE A ROMA: LA SITUAZIONE.

Il Napoli ieri pomeriggio ha visto gli agenti di Ndoye a Roma! Si cercano gli accordi economici definitivi, sensazioni positive - Calciomercato Napoli, novità per Ndoye "Un incontro ravvicinato per veri ... Da msn.com

SPORTITALIA - Napoli, incontro a Roma con gli agenti di Ndoye, ecco tutti i dettagli - Alfredo Pedullà, esperto di mercato Sportitalia, ha rivelato le ultime novità sull'affare Ndoye- Lo riporta napolimagazine.com