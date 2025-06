Il Molise strizza l' occhio al Gino Lisa | servono autobus diretti in aeroporto da Termoli e Campobasso

Il Molise guarda con entusiasmo al potenziale di volare da e per Foggia, ma per sfruttare appieno questa opportunità servono collegamenti diretti tra Termoli, Campobasso e l’aeroporto Gino Lisa. La creazione di autobus dedicati potrebbe rappresentare la svolta, facilitando i viaggi e incentivando l’uso dello scalo foggiano. È questa la sfida su cui si sono concentrati assessori e operatori durante una recente videoconferenza, sottolineando l’importanza di un sistema di trasporti efficiente e integrato.

Il Molise può e vuole beneficiare dell'opportunità di volare da e per Foggia. Tuttavia, ci sarebbe bisogno di collegamenti diretti per il Gino Lisa, così da incentivare l'utilizzo dello scalo aeroportuale. E' quanto è emerso il 6 giugno scorso in una videoconferenza tra l’assessora ai Trasporti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Molise strizza l'occhio al Gino Lisa: servono autobus diretti in aeroporto da Termoli e Campobasso

In questa notizia si parla di: molise - gino - lisa - diretti

Il Molise strizza l'occhio al Gino Lisa: servono autobus diretti in aeroporto da Termoli e Campobasso - Il Molise guarda con entusiasmo al potenziale sviluppo aeroportuale, puntando a collegamenti più efficienti tra Termoli, Campobasso e il Gino Lisa di Foggia.

I molisani interrssati al Gino Lisa Si può fare ma servono collegamenti Vai su Facebook

Il Molise strizza l'occhio al Gino Lisa: servono autobus diretti in aeroporto da Termoli e Campobasso; AEROPORTO Il Carnevale di Venezia a portata di mano grazie ai voli diretti da Foggia; L’Aeroporto di Foggia spicca il volo verso Monaco di Baviera: una svolta per il territorio.

Il Molise strizza l'occhio al Gino Lisa: servono autobus diretti in aeroporto da Termoli e Campobasso - Incontro tra Uiltrasporti Foggia e l'assessore Cilento sui collegamenti dal Molise al Gino Lisa ... Da foggiatoday.it

Anche il Molise “spinge” per il Gino Lisa: “Opportunità contro isolamento” - Quindi, per i cittadini del capoluogo molisano e del suo hinterland, ma anche per un’area interna che comprende tanti piccoli paesi del Fortore, l’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia sarebbe ... Riporta statoquotidiano.it