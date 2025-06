Il mistero di Villa Pamphilj | chi erano Andromeda e la donna ritrovata morta accanto a lei

Nel cuore di Villa Pamphilj si cela un mistero che scuote Roma: la tragica scoperta di una neonata chiamata Andromeda, trovata senza vita accanto a ciò che sembra essere sua madre. Una vicenda avvolta nel silenzio e nel dolore, che coinvolge un uomo arrestato in Grecia e sospettato di aver cancellato due vite troppo presto. Ma cosa è realmente accaduto? La verità aspetta ancora di essere svelata, e il caso continua a inquietare l’intera città.

Era nata da pochi mesi a La Valletta, Malta, la bambina trovata morta nei pressi di Villa Pamphilj, a Roma, accanto al corpo senza vita di quella che si ritiene essere sua madre. Si chiamava Andromeda, un nome che richiama il mito e che oggi diventa il simbolo di una vicenda oscura e ancora irrisolta. Secondo l'uomo che si è presentato come suo padre – ora fermato in Grecia e principale sospettato del duplice omicidio – la piccola sarebbe nata durante il soggiorno della coppia a Malta. Tuttavia, negli ospedali maltesi non esiste alcuna documentazione della nascita, il che lascia pensare a un parto avvenuto in casa, forse per evitare registrazioni ufficiali.