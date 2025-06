Il mistero di George Mallory fu davvero il primo uomo a scalare l’Everest?

spedizioni sul tetto del mondo, tra sogno e realtà, alimentando un mistero che ancora oggi accende le passioni degli esploratori. La sua storia si intreccia con quella di un'impresa epica e di un enigma irrisolto, lasciando un'impronta indelebile nella storia dell'alpinismo. Ma quali sono le prove che potrebbero finalmente svelare il suo segreto? Scopriamolo insieme in questo affascinante viaggio nel passato e nell'avventura.

George Mallory è stato un uomo diviso tra due passioni: l'alpinismo e la storia. Nato in Inghilterra nel 1886, cresciuto in un contesto borghese e istruito a Cambridge, diventa presto noto per la sua straordinaria abilità in montagna. Ma il suo nome è legato indissolubilmente a un enigma irrisolto che, da quasi un secolo, affascina storici e alpinisti: è stato lui il primo uomo a raggiungere la vetta dell'Everest? Mallory prese parte a tre spedizioni britanniche sull'Everest, nel 1921, 1922 e infine nel 1924. Quest'ultima sarebbe stata l'ultima. Ad accompagnarlo nell'impresa c'è il giovane compagno Andrew "Sandy" Irvine, con cui l'8 giugno 1924 viene visto per l'ultima volta.