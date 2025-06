Il mistero dei due yogurt Caccia al Dna di Sempio In dubbio la sua versione

Il mistero dei due yogurt e la ricerca del DNA di Andrea Sempio scuote ancora Garlasco, sollevando sospetti sulla versione fornita dall’indagato. La procura di Pavia ha chiesto nuove analisi sui vasetti di Fruttolo, evidenziando i dubbi sulla loro conservazione. Se le prove genetiche confermassero la presenza dell'elemento chiave, tutto potrebbe cambiare, riaccendendo i riflettori su una vicenda che torna a far parlare di sé in via Pascoli, riportando alla luce segreti sepolti nel passato.

e Gabriele Moroni GARLASCO (Pavia) E se su uno dei vasetti di Fruttolo ci fosse il Dna di Andrea Sempio? Se lo è chiesto il legale dell’indagato. Se lo domanda la Procura di Pavia, che anche su quei contenitori di plastica rosa, dalla dubbia conservazione, ha chiesto nuove analisi. Se davvero i periti trovassero la firma dell’amico del fratello della vittima, vacillerebbe il suo racconto. Tutto ricomincia in via Pascoli. Non il 13 agosto 2007, ma otto mesi e tre giorni dopo, il 16 aprile 2008. Mancano cinque minuti alle 10 e al cancello della villetta si fermano le auto dei carabinieri e di mamma Rita e papà Giuseppe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il mistero dei due yogurt . Caccia al Dna di Sempio. In dubbio la sua versione

