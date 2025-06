Il miracolo di Mulinum da una protesta social a un’azienda a diffusione nazionale

Da una protesta social a un successo nazionale: Mulinum, il progetto che ha trasformato un'area destinata alla discarica in orti comunitari e ha riscoperto i preziosi grani antichi. Una storia di passione, determinazione e rinascita che dimostra come l’impegno possa cambiare le sorti di un territorio. È un esempio di come le idee innovative possano nascere anche dalle sfide più difficili. Scopriamo insieme questa incredibile trasformazione.

Roma, 18 giugno 2025 – Dal progetto di una discarica, bloccato grazie a un cavillo, a degli orti in affitto in cui ciascuno avrebbe potuto raccogliere le proprie verdure. Ma il vero incontro è stato quello con le varietà di grano storica, i cosiddetti grani antichi. È la storia di Mulinum, protagonista della puntata di oggi di Money Vibez Stories, la serie di videointerviste agli imprenditori e alle imprenditrici realizzata da Qn Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno). Una puntata un po' speciale, quella di oggi, perché è stata realizzata nel palazzo della Regione Toscana all'interno della tappa fiorentina del Festival Agrofutura, organizzato da Qn per raccontare i volti, le storie e i temi dell'agricoltura italiana.