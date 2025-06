Il mio fidanzato pensava facessi il turno di notte sono tornata a casa e c’era una donna che dormiva sul divano Poi un’altra nuda a letto ora lui dice di essere malato | la storia sul Mirror

In quasi sei anni di amore, nulla sembrava poter minacciare la nostra felicità. Poi, negli ultimi otto mesi, un'ombra si è insidiata nel nostro rapporto, trasformando la fiducia in sospetto. La scoperta di messaggi nascosti, notti assenti e comportamenti strani ha messo alla prova la nostra storia. Cosa sta davvero succedendo? È il momento di affrontare la verità e decidere se il cuore può ancora ricucire le crepe o se è tempo di lasciar andare.

Quasi sei anni di relazione perfetta, ma negli ultimi otto mesi qualcosa inizia a scricchiolare. “ Stiamo insieme da sei anni. Fino a circa otto mesi fa era fedele e leale. Eravamo innamorati e formavamo una coppia fantastica. Da un giorno all’altro, è cambiato. Ha iniziato a bere dopo il lavoro, incontrando i colleghi nei fine settimana e scomparendo per ore e ore. Un venerdì sera non è più tornato a casa. Ero fuori di me dalla preoccupazione. Lo immaginavo morto in un fosso. Ma poi è rientrato come se nulla fosse successo, rifiutandosi di dire dove fosse stato o con chi. Ora è completamente indipendente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio fidanzato pensava facessi il turno di notte, sono tornata a casa e c’era una donna che dormiva sul divano. Poi un’altra nuda a letto, ora lui dice di essere malato”: la storia sul Mirror

