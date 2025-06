Il ministro Pichetto Fratin conferma | presto il nucleare in Italia Ma è scontro con l’opposizione sui costi

Il dibattito sul nucleare in Italia si riaccende, con il ministro Pichetto Fratin che conferma l’intenzione di procedere, nonostante le forti opposizioni e i dubbi sui costi. La questione rimane aperta: il futuro energetico del paese potrebbe essere segnato da sfide economiche e ambientali. Oggi, 18 giugno, il question-time in aula ha acceso i riflettori su un tema cruciale per il nostro domani.

Il nucleare in Italia si farà, anche se non è chiaro se i costi energetici si ridurranno. Anzi al momento le prospettive sono fosche: a sentire il parlamentare verde Angelo Bonelli i costi energetici col nucleare saliranno e il ministro dell’Ambiente, Pichetto Fratin – almeno per il momento – ha sottolineato solo che gli studi dicono che dovrebbero calare. Il question-time di oggi, 18 giugno, è stato occasione per affrontare il tema nell’aula di Montecitorio, dove l’esponente dei Verdi ha chiesto spiegazioni circa il fatto che al momento il costo per megawatt ora dell’attuale mix energetico italiano è a 117 dollari, mentre il nucleare, secondo le valutazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia, ne costerà 170 (quando le nuove centrali nucleari saranno attivate). 🔗 Leggi su Open.online

