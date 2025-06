Il mercato del lavoro tra occupabilità e occupazione | forum a Napoli

Il mercato del lavoro tra occupabilità e occupazione: un forum a Napoli che analizza le sfide di un mondo in costante trasformazione. Innovazioni tecnologiche, cambiamenti demografici e transizioni ecologiche ridefiniscono le competenze e le opportunità, rendendo imprescindibile un approccio integrato tra capacità individuale e domanda di mercato. La capacità di un individuo di adattarsi e sviluppare nuove competenze rappresenta il motore per un futuro lavorativo sostenibile e ricco di opportunità.

"Il mondo del lavoro è attraversato da una trasformazione profonda e continua, alimentata da innovazioni tecnologiche, cambiamenti demografici, transizioni ecologiche e nuove dinamiche economiche globali. In questo scenario in evoluzione, concetti come 'occupazione' e 'occupabilità' non possono più essere considerati in modo separato, ma vanno letti come elementi strettamente interconnessi di un unico sistema. La capacità di un individuo di accedere al lavoro e di mantenerlo nel tempo dipende sempre più dalla formazione continua, dall'adattabilità ai cambiamenti e dalla capacità di muoversi con flessibilità all'interno di mercati in costante ridefinizione.