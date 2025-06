Il marchio Valtellina Brand senza segreti Interrogati 3.600 italiani

Il marchio Valtellina Brand, conosciuto dal 92% degli appassionati di montagna, affascina per la sua offerta enogastronomica, l’ospitalità e i paesaggi mozzafiato. Nonostante molti abbiano visitato Livigno, Bormio e le altre località, c’è ancora un potenziale inesplorato tra chi desidera scoprire questa meravigliosa valle. Il passaparola e la reputazione della cucina locale sono le armi vincenti che possono spingere più persone a vivere in prima persona questa esperienza unica.

Molti la conoscono (il 92% dei fan della montagna), ma non tutti la visitano. Piace soprattutto ai più giovani e alle persone su d’età, per l’offerta enogastronomica, l’ospitalità, i paesaggi e le bellezze naturalistiche. Livigno e Bormio risultano le località più note, seguite da Valchiavenna, Aprica e Madesimo e il passaparola, cioè l’opinione positiva di chi ci è stato, supportato dalla reputazione di ciò che si mangia e si beve, risultano la principale ragione per cui viene visitata la Valtellina. Sono, questi, alcuni degli elementi emersi dall’indagine che la Camera di commercio di Sondrio, d’intesa con Provincia di Sondrio e Apf Valtellina, ha commissionato alla Swg di Trieste, società specializzata in ricerche di mercato, con l’obiettivo di ottenere un quadro conoscitivo dettagliato della percezione e del potenziale del brand Valtellina in prospettiva delle Olimpiadi 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it