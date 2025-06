Il Manchester United è fiducioso di firmare Viktor Gyokokes

Il Manchester United si mostra estremamente fiducioso di conquistare Viktor Gyokokes dal Sporting CP questa estate. Considerato il principale obiettivo dei Red Devils, il club crede che la buona relazione con il manager Ruben Amorim possa essere un fattore decisivo per portare a termine l’affare. Con le trattative in fase avanzata, tutto lascia presagire che il 27enne attaccante potrebbe presto vestire la maglia dei Red Devils, rafforzando così il loro attacco e ambizioni future.

Sito inglese: Il Manchester United è interessato a firmare l’attaccante Sporting CP Viktor Gyokokes durante la finestra di trasferimento estivo. Secondo TeamTalk, rimangono sicuri di firmare il 27enne quest’estate. È l’obiettivo numero uno per i Red Devils e il Manchester United ritiene che una forte relazione con il manager Ruben Amorim potrebbe aiutare a fare l’accordo. Amorim può aiutare a fare l’accordo?. Il manager del Manchester United ha firmato l’attaccante internazionale svedese per il club portoghese durante il suo periodo a Sporting CP. Sarà interessante vedere se può convincere il giocatore a trasferirsi all’Old Trafford ora. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

