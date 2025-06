Il M5s Ancona sulle nuove tariffe Tari | Più sgravi per precari famiglie in difficoltà e a basso reddito

il sostegno delle famiglie in difficoltà e dei cittadini a basso reddito, affinché nessuno sia lasciato indietro di fronte ai rincari. Con un focus particolare sugli sgravi e le agevolazioni, il Movimento 5 Stelle si impegna a promuovere politiche più eque e sostenibili, perché ogni famiglia merita di vivere in una città più giusta e solidale.

Nella giornata di ieri, martedì 17 giugno, il Comune di Ancona ha reso notte le tariffe della Tari che mediamente subiranno un incremento del 3-4%. A tal proposito il gruppo territoriale di Ancona del Movimento 5 Stelle «ritiene necessario intervenire con ulteriori misure concrete per.

