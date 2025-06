Il lapsus di Lilli Gruber | Vi lascio a Federico Trumpini Errore o stilettata contro Rampini? Il web si scatena sulla gaffe video

Il lapsus di Lilli Gruber al termine di “Otto e mezzo” ha scatenato il web, tra chi lo considera un semplice errore e chi ipotizza una sottile stoccata rivolta a Rampini. Un momento che ha acceso il dibattito sulla sua intenzionalità, tra fraintendimento e stilettata velata. Ma cosa ci svela questa gaffe poco prima della nuova trasmissione di Federico Trumpini? Scopriamolo insieme, perché anche un minuto può rivelare molto.

Allora non l’avevamo notato solo noi? Il lapsus di Lilli Gruber al termine di “Otto e mezzo”, quando ha lasciato le telespettatrici e i telespettatori alla nuova trasmissione di “ Federico Trumpini”. Una gaffe?Un errore casuale dovuto alla rapidità dell’eloquio? Mmm, tutto può essere, ma questa crasi tra il nome Trump e le finali del cognome Rampini, l asciano qualche sospettuccio che Gruber abbia voluto usare del sarcasmo. Anche altri siti riportano il commiato della conduttrice con il bizzarro errore. Il giornalista del C orriere della sera è il conduttore del programma “ Inchieste in Movimento “, che l’altra sera, martedì 17 giugno, ha aperto una serie di puntate sul campo nell’America di Donald Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it