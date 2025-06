Il lancio di missili balistici dall’Iran contro Israele ripreso da un aereo in volo su Dubai

Un episodio sconvolgente catturato da un aereo in volo su Dubai svela il devastante lancio di missili balistici dall’Iran contro Israele. Immagini incredibili e d’impatto, condivise sui social, ci offrono uno sguardo raro e angosciante su un conflitto che si fa ancora più vicino. La guerra si muove nel cielo: cosa significa tutto questo per il futuro della sicurezza globale?

Immagini incredibili in un video (tratto da X) che mostrano il fitto lancio di missili balistici da parte dell’Iran verso il territorio di Israele. La pioggia di missibili balistici è ripresa dalla cabina di pilotaggio di un aereo commerciale in volo sopra Dubai. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il lancio di missili balistici dall’Iran contro Israele ripreso da un aereo in volo su Dubai

In questa notizia si parla di: balistici - lancio - missili - iran

Nuovo lancio di missili balistici dall'Iran contro Israele Vai su Facebook

Aggiornamento 23:23 lancio di missili balistici dall'Iran CONFERMATO dai servizi di emergenza di #Israele. Vai su X

