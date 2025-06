Il Gruppo RTL 102.5 protagonista al Napoli Pizza Village 2025 | quando ospiti date

Ogni mattina, RTL 102.5 trasmetterà in diretta dal cuore dell’evento, portando l’energia della musica, le interviste esclusive e le emozioni del Napoli Pizza Village 2025 direttamente nelle case degli ascoltatori. Un’occasione imperdibile per vivere da protagonista questa grande festa della pizza e della musica, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera vibrante di Napoli. Non perdere questa esperienza unica: seguici e scopri tutti gli ospiti e le novità in programma!

Anche quest’anno il Gruppo RTL 102.5 sarà protagonista al Napoli Pizza Village 2025, un evento imperdibile che si terrà dal 1° al 6 luglio 2025 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. La prima radiovisione d’Italia sarà presente per raccontare la manifestazione attraverso i suoi programmi e la voce dei suoi speaker, offrendo un’esperienza unica agli ascoltatori e ai partecipanti. Dirette e Programmi dal Napoli Pizza Village 2025. Ogni mattina, dalle 11:00 alle 13:00, Angelo Baiguini sarà in diretta dal Caffè Gambrinus, lo storico bar di Napoli, con il programma “W l’Italia”, per vivere e raccontare l’atmosfera unica della città. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Gruppo RTL 102.5 protagonista al Napoli Pizza Village 2025: quando, ospiti, date

In questa notizia si parla di: napoli - gruppo - protagonista - pizza

Luca lascia Napoli mentre crisi radiofonica, conflitti familiari e scelte decisive sconvolgono il gruppo - Luca abbandona Napoli, travolto dalla crisi radiofonica e da conflitti familiari che minacciano il gruppo.

Anche quest’anno il Gruppo RTL 102.5 sarà protagonista al Napoli Pizza Village. Dal 1° al 6 luglio 2025, dalla Mostra d’Oltremare, la prima radiovisione d’Italia racconterà l’intera manifestazione attraverso i suoi programmi e le voci dei suoi speaker. Vai su Facebook

In arrivo il Pizza Village 2025: il live entertainment per la pizza; Quattro giorni di Pizza&shopping; Pizza Village 2025: dall’1 al 6 luglio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno a Napoli con i loro programmi e tantissimi ospiti.

Il Gruppo RTL 102.5 protagonista al Napoli Pizza Village 2025: quando, ospiti, date - 5 sarà protagonista al Napoli Pizza Village 2025, un evento imperdibile che si terrà dal 1° al 6 luglio 2025 presso la ... Scrive superguidatv.it

Pizza Village 2025: dall’1 al 6 luglio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno a Napoli con i loro programmi e tantissimi ospiti - 5 sarà in diretta dalle 11:00 alle 13:00 dal Caffè Gambrinus e, dalle 13:00 alle 21:00, dal radio truck alla Mostra d’Oltremare. Segnala rtl.it