Il grido d' aiuto di Francesco ex detenuto ai lavori socialmente utili | Da un anno senza rimborsi chiedo al Comune di Chieti di poter lavorare

Il grido d’aiuto di Francesco Marino, ex detenuto di 58 anni che da un anno si trova senza risposte né rimborsi, mette in luce una realtà spesso ignorata: il difficile reinserimento nel mondo del lavoro. Nonostante il suo impegno e la volontà di ripartire, Francesco si trova bloccato, chiedendo solo un’opportunità al Comune di Chieti. È paradossale pensare che forse stava...

Francesco Marino è un ex detenuto di 58 anni che vive e lavora a Chieti ma che, dopo essere uscito dal carcere e aver finito di scontare la sua pena detentiva, come molti nella sua stessa situazione, sta avendo difficoltà a lavorare e a guadagnarsi da vivere. È paradossale pensare che forse stava. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Il grido d'aiuto di Francesco, ex detenuto ai lavori socialmente utili: "Da un anno senza rimborsi, chiedo al Comune di Chieti di poter lavorare"

In questa notizia si parla di: francesco - detenuto - grido - aiuto

"Perché continuano a uccidere i bambini? Non sono uomini!" Roberto Benigni, a Propaganda Live, lancia un grido contro l’orrore della guerra: da Gaza all’Ucraina, passando per il Mediterraneo. Un'accusa alla disumanità e all’inerzia politica: “Quando i bamb Vai su Facebook

Il grido d'aiuto di Francesco, ex detenuto ai lavori socialmente utili: Da un anno senza rimborsi, chiedo al Comune di Chieti di poter lavorare; La morte di Papa Francesco porta via il Postulante della dignità nella speranza di libertà per ciascun detenuto; Francesco: tuteliamo la dignità dei detenuti.

Papa Francesco ad Assisi: "Il grido d'aiuto dei profughi spento come fosse un canale tv" - la freddezza di chi spegne il loro grido di aiuto con la facilità con cui cambia un canale in televisione". Scrive repubblica.it

Il docente abruzzese Francesco Barone in missione a Goma: «Un grido d'aiuto dall'inferno» - Grazie al suo operato ha contribuito alla costruzione di scuole e strutture sanitarie. Secondo ilmessaggero.it