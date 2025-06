Il Governo combatte il pezzotto sportivo ma quelli che piratano i film sono il doppio

Nel 2024, nonostante gli sforzi del governo per contrastare il pezzotto sportivo, la pirateria digitale continua a dominare il panorama dei contenuti audiovisivi. Con il termine "pezzotto" che comprende una vasta gamma di pratiche illecite, il problema si amplia ulteriormente: i pirati dei film sono ormai il doppio di quelli dello sport. Secondo lo studio Fapav/Ipsos, il 38% degli adulti italiani ha almeno una volta infranto le regole scaricando o condividendo contenuti illegalmente.

Il 38% degli adulti italiani, secondo i dati Ipsos, ha commesso nel 2024 almeno un atto di pirateria fruendo illecitamente di film (29%); seriefiction (23%); programmi (22%) e sport live (15%), dati sostanzialmente rimasti stabili rispetto al 2023.

