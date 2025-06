Il governo chiede alla Bocconi studio su Immigrazione come politica per la natalità

Il governo italiano ha incaricato l’Università Bocconi di condurre uno studio sulla relazione tra immigrazione, integrazione e politiche per incentivare la natalità. Un progetto che riflette l’attuale esigenza di affrontare le sfide demografiche e sociali del Paese con approcci innovativi e approfonditi. La domanda che ci poniamo è: come questa analisi potrà influenzare le future strategie di politica familiare?

Il Dipartimento per le politiche della famiglia del governo Meloni ha comprato dall’Università Bocconi di Milano, per 20mila euro, un servizio avente ad oggetto “la realizzazione di uno studio relativo alla integrazione e all’immigrazione come politiche per la natalità”. “L’esigenza di attivare il servizio”, si legge nel documento di delibera dell’ affidamento dell’incarico, è definita “di estrema attualità” anche in relazione al fatto che “l’ultimo rapporto Istat del 31 marzo 2025, relativo al declino demografico che interessa da anni l’Italia è caratterizzato da una diminuzione della natalità (con 1,18 figli per donna), nonché da un aumento della speranza di vita e da un significativo flusso migratorio, mentre la popolazione residente continua a diminuire e la dimensione delle famiglie si riduce” e che “le attuali dinamiche demografiche proseguono la tendenza alla diminuzione delle nuove generazioni, causando uno squilibrio a favore di quelle più anziane e non si ravvisano, al momento, segnali di una inversione di tendenza nel numero delle nascite nei prossimi anni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it