Il Gorilla del Pentagono | chi è il generale Kurilla che ha in mano l’escalation in Iran

Il gorilla del Pentagono, il generale Erik Kurilla, emerge come il vero burattinaio della strategia americana in Medio Oriente. Con una mano ferma e un occhio attento all’escalation in Iran, guida la risposta degli Stati Uniti con decisione e fermezza. Figura chiave e spesso nascosta dietro le quinte, Kurilla incarna la figura di un stratega temuto e rispettato. Ma chi è davvero questo uomo che plas ci le sorti di un'area cruciale per la pace globale?

Il generale Erik Kurilla guida da dietro le quinte la risposta americana al conflitto in Medio Oriente. Stratega deciso, ascoltato da Trump e temuto al Pentagono, è lui l’architetto della linea dura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Il Gorilla del Pentagono”: chi è il generale Kurilla che ha in mano l’escalation in Iran

In questa notizia si parla di: pentagono - generale - kurilla - gorilla

