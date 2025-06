‘Il gioco serio del teatro’ | la rassegna al Castello Macchiaroli di Teggiano

Nel suggestivo scenario dell’antico Castello Macchiaroli di Teggiano, prende il via la nuova edizione di “Il gioco serio del Teatro”, una rassegna che promette emozioni e riflessioni. Sotto la sapiente direzione artistica di Antonello De Rosa, questa kermesse culturale coinvolgerà il pubblico con tre intense proposte teatrali dal 10 al 25 luglio, mettendo in scena i talenti dell’Accademia Scena... Scoprite con noi il fascino di un teatro che unisce passato e presente, in un luogo magico e ricco di storia.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà l’antico Castello Macchiaroli di Teggiano la location originale della nuova edizione della rassegna “ Il gioco serio del Teatro ” sotto la direzione artistica di Antonello De Rosa. La kermesse culturale partirà giovedì 10 luglio e accompagnerà il suo pubblico verso tre proposte teatrali fino a venerdì 25 luglio. Intensa programmazione vedrà protagonisti assoluti gli attori della rinomata accademia Scena Teatro. “Il gioco serio del teatro” voluta fortemente dal regista Antonello De Rosa è un vero e proprio grido d’invito al ritorno dell’esperienza teatrale vera, intesa e fatta dai professionisti che abitano e vivono il teatro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Il gioco serio del teatro’: la rassegna al Castello Macchiaroli di Teggiano

In questa notizia si parla di: gioco - serio - teatro - rassegna

Il gioco si fa serio, il Corecom Calabria sfida l’azzardo tra i minori: parte la sensibilizzazione - In un'epoca in cui le vulnerabilità giovanili sono spesso ignorate, il Corecom Calabria si impegna attivamente nella lotta contro il gioco d'azzardo tra i minori.

Per dare vita ai bizzarri personaggi che abitano Villa Wrong, teatro di un curioso delitto, è servita una squadra disposta a mettersi in gioco e a lavorare duramente! Il teatro è anche questo, un gioco serio dove sfidarsi ogni volta di più Venerdì 6 giugno lasciat Vai su Facebook

Il gioco serio del teatro, respira il teatro 2023; Due voci e una chitarra: al Teatro di Kia arriva il Duo Idea con lo spettacolo Quando il gioco si fa duo; Continua la rassegna Teatro in Tasca 2024-2025 di Koreja.

"Il gioco serio del Teatro", tutto pronto per la nuova edizione della rassegna - Sarà l’antico Castello Macchiaroli di Teggiano la location originale della nuova edizione della rassegna “Il gio ... Come scrive msn.com

Da Euripide a Camilleri, a Salerno Il gioco serio del teatro - Sono gli spettacoli che aprono ‘Il gioco serio del teatro, respira il teatro’, la rassegna messa a punto da Scena Teatro Management, in programma dal 14 al 22 luglio a Salerno, nel chiostro ... Si legge su ansa.it