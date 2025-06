Il gioco delle tre campanelle reato penale una batteria di truffatori scatta la denuncia per gioco d' azzardo

Con l'arrivo delle prime affluenze turistiche e l'animarsi dei viali, la Polizia Locale intensifica i controlli sul gioco delle tre campanelle, un vero e proprio reato penale che coinvolge truffatori e gioco d'azzardo clandestino. Un'attivitĂ di contrasto che si rafforza grazie a nuove strategie e strumenti, per garantire sicurezza e legalitĂ nelle aree piĂą frequentate. La lotta a questa forma di illecito prosegue senza sosta, tutelando cittadini e visitatori.

Con l'arrivo delle prime affluenze turistiche e il riempirsi dei viali delle regine di visitatori, sono ripartiti i consueti servizi mirati della Polizia Locale per il contrasto al gioco delle tre palline, gestito dai cosiddetti "pallinari". Un'attivitĂ di controllo che può contare su un nuovo.

