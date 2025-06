Il gioco delle tre campanelle per truffare i turisti su lungolago di Como | il video

Scopri come due truffatori tentavano di ingannare i turisti con il furbo “gioco delle tre campanelle” sul lungolago di Como. Un’operazione che mette in luce le strategie illecite usate per raggirare i visitatori e come le autorità locali stanno intensificando i controlli per proteggere il divertimento e la sicurezza dei cittadini e dei turisti. La lotta contro le truffe continua, e questo episodio ne è solo l'ultimo esempio.

Nel pomeriggio di ieri, lungo il frequentatissimo lungolago di Como, due uomini sono stati sorpresi dalla polizia locale mentre mettevano in atto il noto “gioco delle campanelle”, un sistema truffaldino finalizzato a ingannare turisti e passanti. L’intervento rientra nel piano di rafforzamento. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Il gioco delle tre campanelle per truffare i turisti su lungolago di Como: il video

