Il gioco delle tre campanelle per truffare i turisti su lungolago di Como | il video

Nel cuore di Como, il classico “gioco delle tre campanelle” si trasforma in una trappola per i turisti ingenui. Ieri pomeriggio, due uomini sono stati fermati dalla polizia locale mentre tentavano di ingannare gli ignari passanti con questa truffa ben nota. Un intervento che conferma l’impegno delle autorità nel tutelare visitatori e cittadini, contrastando efficacemente le strategie dei truffatori e garantendo un'esperienza più sicura e piacevole lungo il suggestivo lungolago.

Nel pomeriggio di ieri, lungo il frequentatissimo lungolago di Como, due uomini sono stati sorpresi dalla polizia locale mentre mettevano in atto il noto "gioco delle campanelle", un sistema truffaldino finalizzato a ingannare turisti e passanti. L'intervento rientra nel piano di rafforzamento.

Como, truffa i turisti sul lungolago con il gioco delle tre campanelle: denunciato 38enne - Un'ombra sul lungolago di Como: un 38enne denunciato per truffa mentre intratteneva i turisti con il gioco delle tre campanelle.

Il 38enne rumeno è stato sorpreso con campanelle, pallina e quasi 350 euro in contanti. La polizia lo ha denunciato per gioco d’azzardo e gli ha notificato un ordine di allontanamento Vai su Facebook

